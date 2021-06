Healthy diets and sustainable food systems – what is it and how do we get there? du lundi 14 juin au mercredi 16 juin à En ligne Ce que nous mangeons affecte aussi bien notre santé que l’environnement. Un atelier sur la santé, les régimes alimentaires et la durabilité, avec des conférences et des discussions pour comprendre, mesurer et réaliser des régimes et des systèmes alimentaires sains et durables dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de ses objectifs de développement durable. Date : 14 – 16/06/2021 Cible : Doctorant·e·s de tous domaines Hôte : Lund University Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/healthy-diets-and-sustainable-food-systems-what-is-it-and-how-do-we-get-there) sur inscription – 7/06/21 PhD Workshop on healthy diets and sustainability

2021-06-14

