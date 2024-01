Headstrong // ZADI + ROB + DONCI + STAROSS + ANTA La Dame de Canton Paris, jeudi 15 février 2024.

Le jeudi 15 février 2024

de 19h30 à 23h45

.Public adultes. payant Tarif normal : 8 EUR

Early Bird : 5.5 EUR

Headstrong vous invite à plonger dans cette expérience musicale. C’est bien plus qu’un concert, c’est une célébration de la good vibe.

Pour la première soirée d’Headstrong, nous vous avons concocté quelque chose de spécial avec le concept « Discovery ».

Woodneymo, un DJ parisien de la scène émergente, va vous faire bouger sur des beats pop et afro. Attendez-vous également à Plenty Glitz, un maître de l’ambiance, qui a enflammé de nombreuses scènes de la capitale. Ces deux personnages hauts en couleur seront vos guides pour une nuit où six artistes rap et pop aux univers distincts et aux mélodies captivantes prendront le contrôle.

Les artistes présents sont :

Zadi Hoeke

Tizzy Miller

Staross

Sharki

Rob Donci

Anta

Vivez l’émotion, partagez l’énergie, soyez présent !

***L’événement ouvrira ses portes à partir de 19 H 30 et continuera d’enflammer la scène jusqu’à minuit !

****Réservez vos billets dès maintenant sur notre billetterie.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/headstrong/ https://www.billetweb.fr/headstrong-zadi-rob-donci-staross-anta

