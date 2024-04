Heads up Plestin-les-Grèves, samedi 13 avril 2024.

Côtes-d'Armor

blues, folk acoustique

Heads up trio c’est la rencontre de trois musiciens venant d’horizons différents. Le trio Heads up vous invite a un voyage blues folk acoustique allant de Junior Parker à Ray Charles, Willie Nelson, Muddy Waters et tant d’autres, ainsi que des compositions originales. .

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

