Hé! Move toi! Azay-le-Rideau, 28 juin 2022, Azay-le-Rideau. Hé! Move toi! Azay-le-Rideau

2022-06-28 20:30:00 – 2022-06-28 22:00:00

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Théâtre musical sur le thème des émotions. Composé de chants, expressions corporelles et sketches.

Réalisé par les ados de la troupe d’atelier scénique sous la direction de Nathalie LECHEVALLIER Azay-le-Rideau

