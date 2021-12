HE HOP ! PENELOPE Gignac, 13 février 2022, Gignac.

HE HOP ! PENELOPE Gignac

2022-02-13 16:30:00 16:30:00 – 2022-02-13 17:30:00 17:30:00

Gignac Hérault Gignac

EUR 5

Et si cette fois c’était Pénélope qui partait en voyage autour de la Méditerranée ?

Parce que bon, ça fait bientôt 3000 ans qu’on raconte l’histoire d’Ulysse… Et puis on n’est plus en Grèce Antique, on est au XXIème siècle, et les filles ne vont quand même pas rester à la maison à tisser des trucs qui ne servent à rien en attendant Dieu sait quoi. Pénélope aussi elle a bien le droit de partir à l’aventure !

D’ailleurs, il faut absolument qu’elle trouve le « HA», la langue originelle de la Méditerranée dont lui a parlé Mnémosyne, la déesse de la mémoire et du langage.

Alors, c’est décidé : dès demain, elle embarque avec son plus fidèle Mentor. Elle part en voyage. He hop ! Pénélope, c’est parti !

Passionnée par les cultures de(s) Méditerranée(s) qu’elle chante et dit depuis plus de dix ans dans différentes langues et avec différentes formations musicales, Emmanuelle Bunel s’est associée au compositeur et multi-instrumentiste italien Tonj Acquaviva pour la création musicale. Les langues, les voix, les instruments traditionnels et électroniques se croisent dans cette Odyssée moderne.

Ouverture des portes à 16h, à partir de 8 ans

Gignac

