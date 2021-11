Caen UFR SEGGAT - MRSH Caen, Calvados HDR | Soutenance de Monsieur Sylvain OUATTARA UFR SEGGAT – MRSH Caen Catégories d’évènement: Caen

le mercredi 1 décembre à 10:00

Sylvain OUATTARA, maître de conférences associé au CREM, présente ses travaux en vue de l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches, sous la coordination de Nicolas LE PAPE, Professeur des Universités, Université de Caen Normandie. Sa note de travaux en vue de l’obtention de l’HDR a pour titre : **_ »Oligopole mixte et stratégies concurrentielles des firmes : enjeux managériaux, environnementaux et sociaux »._** Composition du Jury: * Marie-Laure CABON-DHERSIN, Professeur à l’Université de Rouen, Rapporteur * Philippe DE DONDER, Directeur de Recherche CNRS, Toulouse School of Economics, Rapporteur * Frédéric MARTY, Chargé de recherche au CNRS, Université Côte d’Azur, Rapporteur. * Nicolas DROUHIN, Professeur à l’Université de Caen Normandie, Suffragant * Thierry PÉNARD, Professeur à l’Université de Rennes 1, Suffragant. * Nicolas LE PAPE, Professeur à l’Université de Caen Normandie, Garant. La soutenance est ouverte au public.

Salle 126 de la MRSH, Université de Caen Normandie

Monsieur Sylvain OUATTARA présente ses travaux pour l'Habilitation à Diriger des recherches.

