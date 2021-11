Rennes IGR-IAE Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes HDR | Soutenance de Monsieur Matthieu MANDARD IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

HDR | Soutenance de Monsieur Matthieu MANDARD IGR-IAE Rennes, 26 novembre 2021, Rennes. HDR | Soutenance de Monsieur Matthieu MANDARD

IGR-IAE Rennes, le vendredi 26 novembre à 14:00

Sous la coordination de Philippe ROBERT-DEMONTROND, Professeur des Universités, CREM, Université de Rennes 1 Sa note de travaux en vue de l’obtention de l’HDR a pour titre : _** »Raisonnement abductif et productions théoriques en sciences de gestion ».**_ Composition du Jury : * Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, Université Paris-Est Créteil – Rapporteure * Ewan OIRY, Professeur, Université du Québec à Montréal – Rapporteur * Daniel THIEL, Professeur des universités émérite, Université Sorbonne Paris Nord – Rapporteur * Didier CAZAL, Professeur des universités, Université de Lille – Suffragant * Dominique Philippe MARTIN, Professeur des universités, Université Rennes 1 – Suffragant * Véronique PERRET, Professeur des universités, Université Paris Dauphine – Suffragante * Philippe ROBERT-DEMONTROND, Professeur des universités, Université Rennes 1 – Coordinateur La soutenance est ouverte au public.

Salle 205

Monsieur Matthieu MANDARD présente ses travaux pour l’Habilitation à Diriger des recherches. IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu IGR-IAE Rennes Adresse 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Ville Rennes lieuville IGR-IAE Rennes Rennes