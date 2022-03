HDR | Soutenance de Madame Anne JOYEAU IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le mardi 5 avril à 14:00

Madame Anne JOYEAU, Maître de conférences, pôle Comportement, Incertitudes, Responsabilités du CREM, présente ses travaux en vue de l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches, sous la coordination de Philippe ROBERT-DEMONTROND, Professeur des Universités, CREM, Université de Rennes 1. Sa note de travaux en vue de l’obtention de l’HDR a pour titre : _**”L’employabilité comme construit collectif et systémique : principes et enjeux managériaux et sociétaux”.**_ Composition du Jury : * Didier CAZAL, Professeur des Universités, Université de Lille (rapporteur) * Ewan OIRY, Professeur des Universités, Université du Québec à Montréal (rapporteur) * Aline SCOUARNEC, Professeure des Universités, Université de Caen (rapporteure) * Laure LAVORATA, Professeure des Universités, Université de Reims (suffragant) * Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, Professeure des Universités, Université de Rennes 1 (suffragant) * Marc VALAX, Professeur des Universités, Université de Nice (suffragant) * Brigitte FEUILLET-LIGER, Professeure des Universités, Université de Rennes 1 (suffragant) La soutenance est ouverte au public.

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes

