HDB Challenges – trail et randonnées Quessoy Quessoy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quessoy

HDB Challenges – trail et randonnées Quessoy, 18 juin 2022, Quessoy. HDB Challenges – trail et randonnées Quessoy

2022-06-18 12:00:00 – 2022-06-18 19:00:00

Quessoy Côtes d’Armor Quessoy Un challenge contre la montre en équipe de 4 coureurs, avec des départs séquencés de quelques minutes, sur un circuit de 18 km. Le parcours présentera toutes les composantes techniques d’un vrai trail. Deux ravitaillements complets seront proposés pendant la course et à l’arrivée. Les organisateurs demanderont aux équipes inscrites d’être présentes 1 heure avant leur départ. Un horaire précis de présence sera communiqué par mail et sur le site internet de l’organisation, à chaque équipe, une semaine avant l’épreuve. Les départs seront alternés sur un podium de lancement. Inscription obligatoire. gilles@hdb22.fr +33 6 12 89 48 03 http://hdb22.fr/ Un challenge contre la montre en équipe de 4 coureurs, avec des départs séquencés de quelques minutes, sur un circuit de 18 km. Le parcours présentera toutes les composantes techniques d’un vrai trail. Deux ravitaillements complets seront proposés pendant la course et à l’arrivée. Les organisateurs demanderont aux équipes inscrites d’être présentes 1 heure avant leur départ. Un horaire précis de présence sera communiqué par mail et sur le site internet de l’organisation, à chaque équipe, une semaine avant l’épreuve. Les départs seront alternés sur un podium de lancement. Inscription obligatoire. Quessoy

