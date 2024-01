HCM TRIO Jazz Hard Bop / Jeunes talents Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 23 février 2024.

HCM TRIO Jazz Hard Bop / Jeunes talents Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Le HCM trio réunit trois jeunes musiciens très talentueux de la scène lyonnaise.

Héliodore Perrot, contrebassiste et tromboniste de la scène lyonnaise, s’est spécialisé dans le jazz des années 1940 à 1960 mais aussi en musique classique, ce qui lui a permis d’intégrer la classe de contrebasse classique du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en 2022.

Cléobule Perrot est trompettiste, chanteur de jazz et de classique originaire de Lyon. Grâce à ses diverses expériences scéniques, de l’Opéra National de Lyon au club de jazz « la Clef de Voûte », il intègre la classe de trompette du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en section jazz.

Mark Cabrera est pianiste originaire de Martinique. Grâce à son aisance phénoménale il intégrera le Conservatoire de Lyon puis le CEFEDEM.

En trio ce soir au Crescent, ils proposeront un répertoire Hard bop teinté d’influences d’Oscar Peterson, de Ray Brown ou encore de Donald Byrd.

Avec :

Héliodore Perrot contrebasse, Cléobule Perrot trompette, Mark Cabrera piano.

* Carte apéro concert à 6 euros donnant accès à tous les apéro-concerts de septembre à juin EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23 22:00:00



L’événement HCM TRIO Jazz Hard Bop / Jeunes talents Mâcon a été mis à jour le 2024-01-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)