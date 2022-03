HCHS : 4ème édition de rassemblement en vallée d’Aure et du Louron Hèches Hèches Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

HCHS : 4ème édition de rassemblement en vallée d'Aure et du Louron Hèches, 20 mars 2022
Parking Salle des Fêtes HECHES

2022-03-20 09:00:00 – 2022-03-20 12:00:00

HECHES CLASSIC HERITAGE SPORT

4ème Edition de Rassemblement en vallée d’Aure et du Louron

Un rassemblement en toute amitié et convivialité de Voitures, Motos, Camions, Vespas, Cyclomoteurs de sport, classique, prestige et de compétition.

Un repas sera proposé aux participants.

Inscriptions de 9h00 à 12h00 à la mairie de Hèches téléphone : 0562988524 https://www.facebook.com/groups/577725793267167 Parking Salle des Fêtes HECHES Hèches

