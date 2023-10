31e Colloque Bouyssy hbar 625 Orsay, 14 décembre 2023, Orsay.

31e Colloque Bouyssy Jeudi 14 décembre, 08h30 hbar 625 Entrée gratuite sur inscription

Exposé de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs en Physique et Sciences de l’ingénierie

Programme

8h30 Accueil

8h45 – 9h15 Présentation des GS et d’Alain Bouyssy

9h15 – 10h00 Séminaire

10h00 – 10h30 Pause café

10h30 – 12h30 Exposés jeunes chercheuses et chercheurs

12h30 – 14h30 Pause déjeuner

14h30 – 17h00 Session de posters doctorants et doctorantes de

seconde année, présentations des parcours de masters

17h00 – 17h30 Jury délibérations : 2 prix du jury (Oral et Poster)

17h30 – 18h15 Conclusion de la journée autour d’un cocktail et

distribution des prix

18h15 – 20h30 Soirée comédie musicale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T08:30:00+01:00 – 2023-12-14T20:30:00+01:00

GS Physique