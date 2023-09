Habiter Bois 2023 / « A la croisée » – maison ossature bois, charpente et bardage douglas, isolant biosourcé, chauffage bois HB 23 / Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon Catégories d’Évènement: Ain

Saint-Cyr-sur-Menthon Habiter Bois 2023 / « A la croisée » – maison ossature bois, charpente et bardage douglas, isolant biosourcé, chauffage bois HB 23 / Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon, 13 octobre 2023, Saint-Cyr-sur-Menthon. Habiter Bois 2023 / « A la croisée » – maison ossature bois, charpente et bardage douglas, isolant biosourcé, chauffage bois 13 et 14 octobre HB 23 / Saint-Cyr-sur-Menthon sur inscription Ce projet de maison à ossature bois, situé entre Bourg en Bresse (01) et Mâcon (71), se veut ancré dans un territoire rural ayant un passé traditionnel fort, notamment avec la ferme des planons à proximité. Il a donc fallu imaginer, pour l’atelier d’Architecture FaBa à Viré (71) et le constructeur Bresse Bâti Confort à Viriat (01), un projet contemporain qui réponde aux exigences d’aujourd’hui, tout en respectant l’aspect patrimonial des environs.

L’accès à la parcelle étant situé au Sud, un plan en croix à permis l’accès et le garage à proximité d’une entrée couverte, puis les pièces de vie et la terrasse séparées de la cour, tout en bénéficiant au maximum de l’orientation Sud. Conception : Bresse Bâti Confort et l’Atelier FaBa

Prestations : Murs en ossature bois avec bardage douglas grisé – Isolants biosourcés laine de bois et ouate de cellulose – Menuiseries mixtes bois/aluminium avec BSO – Poêle mixte bois/granulés – VMC double flux – Récupération des eaux de pluie

Localisation : Saint-Cyr-sur-Menthon (01)

Calendrier : Octobre 2021 à Octobre 2022

Surface : 175 m² habitables + 25 m² de garage Coût indicatif des travaux (hors peinture, parquets et aménagements extérieurs) : environ 2075 € /m² hab.

Niveau de performance : Perméabilité à l’air Q4 = 0,18 m³/h/m² – Bbio 41% < RT2012 – Cep 26% < RT2012 – Classe énergétique A (53 kWhep/m².an) A (1 KGeq co²/m².an)

Bois utilisés : Ossature et planchers en épicéa – Charpente en douglas – Bardage en douglas – Menuiseries en Pin – Parquets en chêne.

2023-10-13T16:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

