Champagne-en-Valromey Habiter Bois 2023 / Maison ossature bois avec murs préfabriqués HB 23 / Champagne en Valromey Champagne-en-Valromey, 14 octobre 2023, Champagne-en-Valromey. Habiter Bois 2023 / Maison ossature bois avec murs préfabriqués Samedi 14 octobre, 10h00 HB 23 / Champagne en Valromey sur inscription Maison ossature bois de 111 m2 habitables attenante à un hangar de 140 m2 en structure métallique Visite par le maître d’oeuvre MOCABOIS (bureau d’étude) et présence du Charpentier Nicolas Charpente (Belley) Murs préfabriqués avec bardage et toutes embrasures prélaquées à l’atelier

Bardage pin marron

Isolation en laine de bois – MOB 145 laine de bois + doublage 40mm laine de bois

Menuiseries alu NOVELIS optibloc avec occultations intégrées

Complexe toiture mixte Laine de bois 120mm + fibre minérale 160mm

Pergolas en structure contre-collé douglas Travail architectural afin de lier au mieux l’habitation avec le hangar, bandeau filant + casquette d’entrée gérés en habillage prélaqué anthracite.

Optimisation de l’aménagement avec 111m² habitables intégrant un beau vide sur séjour / une pénétration de toiture y compris châssis trapèze vitrés baignant le cœur de la maison de lumière. Ensemble dossier de la base d’avant-projet / permis de construire en passant par l’exécution jusqu’aux plans de fabrication et de pose gérés par MocaBois et pouvant être consultables le jour de la visite. HB 23 / Champagne en Valromey 01260 Champagne en Valromey Champagne-en-Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.fibois01.org/agenda/394_habiter-bois-edition-2023 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688973808 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

