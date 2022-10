Hays Street Hart / Jazz légendes USA, 18 novembre 2022, .

2022-11-18 20:00:00 – 2022-11-18

0 0 EUR Maître de la batterie, désormais octogénaire, Billy Hart est une « légende vivante » dont le curriculum donne le vertige. De Wes Montgomery à Miles Davis, de Herbie Hancock à Stan Getz, dire de lui qu’il a joué avec « tout le monde » n’est pas une exagération. En 2022, il a été officiellement nommé « Jazz Master » par le National Endowment for the Arts aux États-Unis ! Loin de se reposer sur ses lauriers, Billy Hart continue de jouer et d’enregistrer, toujours à l’affût de situations musicales stimulantes et des rencontres avec des musiciens qui sont sa source de jouvence. En trio avec le pianiste Kevin Hays (Sonny Rollins, Pat Metheny…) et le contrebassiste Ben Street (Mark Turner, Aaron Paarks), deux musiciens majeurs de la scène New Yorkaise, il a cosigné l’album All Things Are qui témoigne de la verdeur de son inspiration !

Avec :

Kevin Hays – piano / Ben Street – contrebasse / Billy Hart – batterie

A propos de « All Things Are »…

Pleine période Covid. Les salles de spectacle et les clubs sont désertés. A l’occasion des 80 ans du légendaire batteur Billy Hart, sont organisés au Smoke Jazz Club une série de tournages streaming, sans public, donc. C’est à cette occasion – presque fortuite – que ces trois musiciens extrêmement admirés et respectés dans le milieu se réunissent pour la première fois. Et ce qui ne devait être initialement qu’un simple tournage, s’est mué en véritable groupe et a conduit à un enregistrement époustouflant. « All Things Are » est le résultat de ces performances, capturant ces trois artistes au sommet de leur forme et se délectant du simple plaisir de faire de la musique ensemble après si peu d’opportunités en près d’un an.

