HAYNMI en concert à L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin, 19 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

HAYNMI en concert à L’Autre Bar Espace René Le Bas Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-19 00:00:00 00:00:00 Espace René Le Bas Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche

En 2020 MINH MAY fait sa mue : HAYNMI est né. Toujours fidèle à la musique électronique, le groupe enterre les guitares et s’adonne aux mélodies minimalistes. Oscillants entre lumière et obscurité, les thèmes sont désormais composés en français.

Après des mois de compositions et de répétitions pour finaliser son premier opus, celui-ci ne sera vraiment fini qu’une fois présenté en live. L’Autre Lieu vous donne rendez-vous le vendredi 19 novembre au bar pour un concert autour d’un bon verre !

Espace René Le Bas Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

