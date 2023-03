Haylen + Lux the band CAFE DE LA DANSE, 17 mars 2023, PARIS.

Haylen + Lux the band CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 19:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Le Backbeat présente HAYLEN + LUX the bandHaylen n’est pas seulement musique, guitare rythmique, voix suave, elle est une femme en mouvement. Sa culture musicale est plus faite d’explorations que d’appartenances et de certitudes. Elle est nomade à travers le temps, les styles. Haylen est une Pin-up des temps modernes. Perchée sur ses talons en toutes circonstances, rien ne saurait entamer ses rêves et ses envies. Elle ne laisse personne indifférent, comme si la lumière s’accrochait à elle pour ne jamais la quitter. Après des tournées à travers la France et en Europe avec son premier Ep « OUT OF LINE » Haylen intègre la troupe du Jean Paul Gautier « FASHION FREAK SHOW » pour une tournée mondiale et devient la meneuse de revue du célèbre cabaret le « CRAZY HORSE ». Elle vient d’achever une tournée de 16 Zéniths, seule avec sa guitare, en première partie de Dire Straits Experience (Gérard Drouot) où elle a pu livrer en exclusivité les titres de « BLUE WINE » son premier album, qui sortira le 17 février 2023. Des chansons aux sonorités blues, soul, et rock’n’roll dont deux en Français et « Scary Story » signé Darrel Higham ( faiseur de tubes de Imelda May), qui vous invitent au voyage et dont les airs vous resteront en tête comme si vous les connaissiez déjà. LUX the band, groupe Franco-Américain, joue un savant mélange de folk/rock élégant porté par la guitare et les voix lumineuses sur des paroles en anglais épurées qu’ils nomment « Velvet Rock ». Le duo rock formé par Angela Randall, chanteuse/parolière New Yorkaise et le guitariste français Sylvain Laforge, est rejoint en studio comme sur scène par Julien Boisseau à la basse, Amaury Blanchard à la batterie et aujourd’hui Mick Ravassat à la deuxième guitare. Après un premier EP et leur très remarqué premier album SUPER 8, qui leur a permis de jouer dans les salles de renom Parisiennes et tourner en acoustique à New York, LUX the band va célébrer au Café de La Danse le 17 mars leur deuxième album GRAVITY, sorti en décembre 2022. «GRAVITY fait la part belle à un classic-rock tout en nuances et mélodies, qui sait aussi s’emballer quand il le faut et s’acoquiner l’espace de quelques titres à la folk ou l’americana. » Guitar Part Magazine Haylen Haylen

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

