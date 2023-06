COURSE DE VOITURES RADIOCOMMANDÉES Haye du Doyen Golbey, 18 juin 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

Course amicale thermique et électrique de modélisme au Terrain de modélisme. Haye du Doyen, Golbey

Entrée libre.

Pour les pilotes, inscription 06.34.25.21.59. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-18 17:00:00. 0 EUR.

Haye du Doyen rue du Fort

Golbey 88190 Vosges Grand Est



Friendly thermal and electric model race at the Terrain de modélisme. Haye du Doyen, Golbey

Free admission.

For pilots, registration 06.34.25.21.59

Carrera amistosa de aeromodelismo térmico y eléctrico en el Terrain de modélisme. Haye du Doyen, Golbey

Entrada gratuita.

Para los pilotos, inscripción 06.34.25.21.59

Freundschaftsrennen mit thermischen und elektrischen Modellen auf dem Terrain de modélisme (Modellbaugelände). Haye du Doyen, Golbey

Der Eintritt ist frei.

Für die Fahrer, Anmeldung 06.34.25.21.59

Mise à jour le 2023-05-30 par OT EPINAL ET SA REGION