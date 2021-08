Haydn, Teleman Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 7 avril 2022, Toulouse.

Haydn, Teleman

du jeudi 7 avril 2022 au samedi 9 avril 2022 à Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

### La magie du violon de Gilles Colliard **Le concerto en Ut pour violon de Joseph Haydn est un monument.** Et comme souvent avec les plus belles réussites, musicales ou autres, c’est dans la sobriété et l’économie de moyens que se révèlent l’inspiration, le génie de l’auteur, et la durabilité de l’œuvre. Le second mouvement commence par une simple gamme de fa. Mais quelle gamme ! Il faut la faire écouter aux détracteurs de la musique tonale, et la faire jouer à tous les élèves de tous les conservatoires pour qu’ils comprennent intimement que ces gammes que leurs professeurs leur font étudier sont faites pour leur ouvrir les portes de la musique. Neuf notes et trente secondes de musique. Cela suffit à Joseph Haydn. À méditer… Si vous connaissez Telemann et Michaël Haydn, frère de Joseph, il est peu probable que vous connaissiez Arriaga. L’Orchestre de Chambre aime vous faire découvrir des compositeurs plus rares que l’Histoire a un peu oubliés, et sait que vous partagez sa curiosité. Ce compositeur espagnol classique meurt à 20 ans tout juste ! Il est surnommé le Mozart espagnol en raison à la fois de sa précocité et de l’élégance de ses mélodies. Gilles Colliard, violon et direction Les musiciens de l’Orchestre de Chambre de Toulouse ### Programme **Joseph Haydn** (1732-1809) * _Concerto en Ut_ Gilles Colliard, violon **Georg Philipp Telemann** (1681-1767) * _Concerto pour violon en Ré_ **Juan Crisostomo de Arriaga** (1806-1826) * _Symphonie de chambre_ **Michaël Haydn** (1737-1806) _Divertimento en Ré_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Orchestre de Chambre de Toulouse ](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/concert/haydn-telemann-2/) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 7 et samedi 9 avril à 20h30

De 0€ à 26€

Culture

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T22:30:00;2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:30:00