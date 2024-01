Haydn & Tchaïkovski par le QUATUOR AROD Théâtre de la Ville Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. payant

De Vienne à Florence avec « Erdődy » d’Haydn & « Souvenir de Florence » de Tchaïkovski

Baptisé du nom d’un cheval vif et puissant du Seigneur des anneaux

de Tolkien, le Quatuor Arod entre dans sa 10e année d’activité. Après

avoir reçu les récompenses ultimes de prestigieux concours, la formation

s’est imposée sur les scènes d’Europe, et jusqu’à Tokyo et New York.

Les Arod nous offriront le cinquième des Quatuors op. 76 de

Haydn, parmi les plus grands du compositeur, centré autour d’un

extraordinaire mouvement lent. Puis ils interpréteront, en compagnie de

Violaine Despeyroux et Caroline Sypniewski, le chaleureux Sextuor « Souvenir de Florence » de Tchaïkovski, où le compositeur réinvente sa « ville de rêve ».

Programme :



Haydn: Quatuor « Erdődy » op. 76 n°5, en ré majeur, Hob.III.79

Tchaïkovski : Sextuor op. 70, en ré mineur, « Souvenir de Florence »

Avec :

Le Quatuor Arod

Et Violaine Despeyroux, Alto

Caroline Sypniewski Violoncelle

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Julien Benhamou