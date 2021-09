Beaugency abbatiale Notre Dame Beaugency, Loiret HAYDN – Les 7 Paroles du Christ en Croix abbatiale Notre Dame Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

HAYDN – Les 7 Paroles du Christ en Croix abbatiale Notre Dame, 9 octobre 2021, Beaugency. HAYDN – Les 7 Paroles du Christ en Croix

abbatiale Notre Dame, le samedi 9 octobre à 20:30

Il s’agir d’une version peu connue de cet Oratorio de J HAYDN, qui sera donnée par l’Ensemble vocal _Variation_ (dir P MARIE) , 4 solistes, et l’Orchestre _Les Folies Françoises_ (dir P COHEN AKENINE), avec le soutien des _Amis de l’Orgue de Beaugency_

réservation sur le site https://foliesfrancoises.fr/, ou à l’entrée, dans la limite des places disponibles. PT 15€ sur place, 12 € en ligne

version pour quatuor à cordes, chœur et solistes abbatiale Notre Dame BEAUGENCY place saint firmin Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu abbatiale Notre Dame Adresse BEAUGENCY place saint firmin Ville Beaugency lieuville abbatiale Notre Dame Beaugency