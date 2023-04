Haydn, La Création / Andrés Orozco-Estrada Théâtre des Champs-Elysées, 20 avril 2023, Paris.

Le jeudi 20 avril 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant De 10 € à 85 €

Rendez-vous au Théâtre des Champs-Elysées avec le Chœur de Radio France et l’Orchestre National de France pour le concert de La Création de Haydn.

La Création est un sommet dans l’œuvre de Haydn. Créé en 1798, cet oratorio s’inspire du Livre de la Genèse et raconte la manière dont Dieu, à partir du chaos, donne la vie à la lumière, aux plantes, aux animaux, aux hommes, jusqu’aux amours d’Adam et Ève. Profondément croyant, le compositeur a derrière lui ses cent quatre symphonies, et met toute sa foi et toute son énergie créatrice dans cette vaste partition qui est aussi un manifeste du style classique tel que l’Orchestre National a pu l’illustrer, déjà, lors des concerts des 5 et 6 avril. Trois solistes de haut vol et le Chœur de Radio France viennent interpréter avec lui l’une des œuvres les plus exaltantes du répertoire.

JOSEPH HAYDN

La Création

SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ soprano

ALLAN CLAYTON ténor

MATTHIAS GOERNE baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE

LIONEL SOW chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

ANDRÉS OROZCO-ESTRADA direction

Théâtre des Champs-Elysées 15 Avenue Montaigne 75008 Paris

Théâtre des Champs-Elysées 15 Avenue Montaigne 75008 Paris

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/haydn-la-creation-andres-orozco-estrada

