Beauvais Oise 16 Concert de musique classique.

– Symphonie 3 “Eroica”, Beethoven.

– Concerto pour deux cors, Haydn.

– Ouverture d’Egmont, Beethoven. Direction : Christian Caillieret

