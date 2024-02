Hayden Pedigo + Domino Lewis en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, mardi 13 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 12.50 EUR

Une première date française pour Hayden Pedigo, qui vendra du Texas jusqu’à Paris pour présenter son album « The Happiest Times He’s Ever Ignored » !

Suite à la fermeture de L’International pour travaux, la soirée est déplacée au Supersonic Records. Les billets achetés restent valables.

Retrouvez le communiqué de L’Inter ici

https://shorturl.at/cjnrs

HAYDEN PEDIGO

Pedigo a vécu plusieurs vies : il a été scolarisé à Amarillo, au Texas, par son père prêcheur dans un relais routier ; il s’est présenté au conseil municipal d’Amarillo en 2019, à 25 ans – comme le montre le film Kid Candidate de Jasmine Stodel, présenté en première à SXSW et acquis par PBS – et a noué des amitiés et des partenariats avec des personnalités telles que Terry Allen, Charles Hayward (This Heat), Werner « Zappi » Diermaier (Faust), et Tim Heidecker.

Le déménagement d’Amarillo à Lubbock en 2020 a mis le feu aux poudres de sa créativité. « C’est encore plus plat, désolé, venteux et sale – comme sur Mars », observe Pedigo. « Cela m’a poussé à créer davantage, car il n’y a pas grand-chose pour me distraire. Ce changement a donné naissance non seulement à The Happiest Times et à son prédécesseur Letting Go, mais aussi à une présence sur Internet qui met en valeur une panoplie de tenues de plus en plus farfelues et un humour pince-sans-rire sans effort.

Les deux ont contribué à le faire entrer dans le monde de la mode, puisqu’il a défilé pour Gucci et a été photographié par Hedi Slimane. Après une tournée aux États-Unis avec ses amis et collaborateurs Jenny Lewis et Devendra Banhart, et une apparition spéciale au Tiny Desk en novembre, Hayden Pedigo est maintenant prêt à présenter The Happiest Times He’s Ever Ignored lors de son premier voyage en Europe.

DOMINO LEWIS

Domino Lewis est une formation de country / folk parisien : inspirée par les légendes du genre, Domino compose des chansons tantôt sautillantes, tantôt languissantes, prêtes à faire danser les plus timides et pleurer les plus endurcis, le temps d’un voyage en Amérique – celle qui n’existe que dans les fantasmes.

———————————

Mardi 13 Février 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 14€ / 17€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

https://fb.me/e/3CRZqUIjq https://link.dice.fm/G9b3ad02e7c3

