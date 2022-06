Hayden Besswood + Cécile Lacharme – À Mercredi ? #2 Parc de la Morinière, 29 juin 2022, Rezé.

2022-06-29

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Sans réservation Bar et petite restauration sur place.

La Soufflerie se met au vert du 22 juin au 6 juillet 2022 avec trois rendez-vous estivaux en plein air et gratuits dans trois parcs de Rezé. « À mercredi ? », c’est une série de concerts aux faux airs de pique-nique pour retrouver des amis, des voisins, des collègues et fêter l’arrivée de l’été. L’équipe de la Soufflerie a conçu une programmation musicale qui fait la part belle aux artistes de la région et passe par de la pop, de la chanson, des groupes de reprise ou encore une fanfare… Venez en voisins !Au programme du mercredi 29 juin 2022 à partir de 18h : Hayden Besswood :Sous le nom de Hayden Besswood, le chanteur et musicien Quentin Le Gorrec parle couramment la langue de Bob Dylan, ses mots brumeux et ses guitares acoustiques. Mais il la traduit en un nouveau langage psychédélique et pop, où les synthétiseurs ont toute leur place. Jeune artiste nantais, Hayden Besswood est accompagné par le dispositif TRAME, porté par des structures culturelles du territoire et notamment la Soufflerie. Cécile Lacharme :Après un premier « À Mercredi ? » l’année dernière en compagnie de Coline Rio, la violoncelliste nantaise Cécile Lacharme sera sur scène pour un solo en forme d’invitation au voyage, vers le sud et l’orient. Personnelles et modernes, ses compositions instrumentales jouent sur le lyrisme de la musique classique et la douceur des mélodies pop.

Parc de la Morinière Blordière Rezé 44400

https://www.lasoufflerie.org/