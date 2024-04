Häxan, la sorcellerie à travers les âges Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Documentaire fiction

Häxan, la sorcellerie à travers les âges est un documentaire / fiction, dano-suédois, parmi les tous premiers films d’horreur, tourné entre 1919 et 1921 par Benjamin Christensen.



Sur cette perle du cinéma expressionniste qui met en scène « les fées de mauvaise vie » du Moyen Âge au début du XXème siècle confrontées aux abus totalitaires des institutions bien-pensantes, le MLB (Marseille Labo Band) — créé dans les années 90 et dirigé par Jean-Marc Montera — improvisera en direct.



Cet atelier d’improvisation à géométrie variable, qui s’articule autour d’un noyau dur dont l’ancienneté est un facteur d’intégration pour les nouveaux arrivant·e·s, expérimente toutes les facettes du collectif et exorcise un jeu libéré de toute retenue. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:00:00

fin : 2024-05-04

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

