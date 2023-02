HAWAII SAFARI Vendres Vendres Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Vendres Hawaii Safari est un groupe montpelliérain de swing hawaiien, un collectif de musiciens confirmés (Banan’N Jug, Hipocampus Jass Gang, Gramophone Stomp, Carolina Reapers Swing).

Ukulélé, contrebasse, trompette, mandoline et guitare hawaiienne accompagnent chants à trois voix pour une musique festive et chaleureuse.

Un répertoire gracieusement désuet, combinant rythmes entraînants des années swing et harmonies langoureuses à trois voix, le tout enveloppé des sonorités coulantes de la guitare hawaïenne évoquant la plage et le soleil couchant… ​ D'Elvis Presley à Ben Harper, en passant par la B.O. de Bob l'éponge, la guitare hawaiienne est l'instrument typique d'Hawaii qui teinte ces musiques de cette ambiance si particulière. Le swing hawaiien est ainsi, une musique tantôt dynamique et enjouée, tantôt douce, mais toujours gaie et parfois un brin ironique…

