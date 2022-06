HAVERHILL PEAKS en concert, 29 juillet 2022, .

HAVERHILL PEAKS en concert



2022-07-29 – 2022-07-29

Haverhill Peaks, c’est l’aventure musicale de Sylvain et Hugo, deux frères aux parcours parfois opposés qui se rejoignent enfin.

Fort de ses harmonies vocales, d’une guitare, d’une basse, et de percussions aux pieds, le duo aux influences Rock/Folk vous plongera dans son univers intime et multicolore.

