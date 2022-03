Hauts-de-France Propres Vieux-Moulin, 20 mars 2022, Vieux-Moulin.

Hauts-de-France Propres Vieux-Moulin

2022-03-20 08:30:00 – 2022-03-20 13:00:00

Vieux-Moulin Oise Vieux-Moulin

Hauts-de-France PROPRES est organisé par l’Office National des Forêts sur les forêts domaniales de Compiègne et Laigue.

Ce moment est l’occasion de pouvoir associer et mobiliser l’ensemble des acteurs – particuliers, associations et entreprises – qui fréquentent la forêt domaniale pour une opération collective et d’intérêt public de ramassage de déchets.

Il vous sera distribué du matériel (gilets, sacs, gants, quelques pinces à déchet) et chacun sera orienté en forêt pour couvrir un maximum de surface.

– Ou sur l’aire de pique-nique des étangs Saint-Pierre, forêt de Compiègne

– Ou au carrefour du Puits d’Orléans, forêt de Laigue

Inscription obligatoire auprès de : guillaume.declochez@onf.fr

guillaume.declochez@onf.fr https://www.hautsdefrance-propres.fr/

Hauts-de-France Propres

Vieux-Moulin

