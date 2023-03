Hauts-de-France Propres 2023 Saintines Catégories d’Évènement: Oise

Oise Rendez-vous le samedi 18 mars devant la mairie de Saintines à 10h L’opération Hauts-de-France Propres revient cette année pour sa 8ème édition, le 17, 18 et 19 mars 2023, toujours portée par la Région Hauts-de-France et les Fédérations de chasse et de pêche.

À cette occasion de nombreux ramassages de déchets sont organisés un peu partout dans les zones rurales et urbaines de la région. https://www.hautsdefrance-propres.fr/ Saintines

