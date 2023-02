Hauts-de-France Propres 2023 Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise L’opération Hauts-de-France Propres revient cette année pour sa 8ème édition, le 17, 18 et 19 mars 2023, toujours portée par la Région Hauts-de-France et les Fédérations de chasse et de pêche.

À cette occasion de nombreux ramassages de déchets sont organisés un peu partout dans les zones rurales et urbaines de la région. L’Office national des forêts s’associe à cet évènement et invite tous les volontaires à se joindre à son opération propreté prévue le dimanche 19 mars 2023, en forêt domaniale de Compiègne et forêt domaniale de Laigue. Nous vous invitons à nous rejoindre sur l’un de nos deux points de rencontre et de collecte :

– Forêt domaniale de Compiègne : RDV à 9h au parc à bois de la Faisanderie (GPS : 49.396286, 2.871326)

– Forêt domaniale de Laigue : RDV à 9h au carrefour du Puits d’Orléans (GPS : 49.459249, 2.941440) Inscription obligatoire avant le 15 mars 2023 , auprès de : guillaume.declochez@onf.fr À ces points de rendez-vous sera distribué le matériel fourni par la Région, les Fédérations et l’ONF (gilets, sacs, gants) et les participants seront invités à se répartir un peu partout en forêt, de sorte à couvrir un maximum de surface.

Sans certitude de disposer de suffisamment de matériel pour tous, chacun est invité à se munir de ses propres gants. Cette action vient en complément d’autres ramassages en forêt domaniale, prévus tout au long du week-end ou qui ont déjà court toute l’année ; des initiatives personnelles ou associatives que l’ONF tient à saluer et remercier.

De fait certains secteurs de la forêt pourront avoir déjà été nettoyés les jours précédant le dimanche 19 mars.

Cette opération reste l’occasion pour tous les participants d’une balade en forêt et d’un moment d’échange avec l’ONF pour ceux qui souhaitent. guillaume.declochez@onf.fr https://www.hautsdefrance-propres.fr/ Compiègne

