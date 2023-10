Biennale Internationale d’Art Mural #4 Hauts-de-France, 8 avril 2019, .

Biennale Internationale d’Art Mural #4 8 avril – 3 juin 2019, les lundis Hauts-de-France Gratuit

➡️ Du 8 avril au 8 juin 2019 ⬅️

La Biennale Internationale d’Art Mural est de retour pour sa 4ème édition, accroche-toi à ton pelage jeune renard, ça va envoyer !

Le Collectif Renart t’invite à l’événement street art devenu incontournable de la région Hauts-de-France (Lille, Hellemmes, Lomme, Lompret, Villeneuve d’Ascq, Saint-André-Lez-Lille, Denain et Wavrechain-sous-Denain). Cette année, en partenariat avec lille3000 les artistes mexicains seront mis à l’honneur dans le cadre d’#Eldorado.

Viens découvrir toute la diversité des styles et des techniques de l’art mural contemporain au travers de la #BIAM4. Multiculturelle, multigénérationnelle, ouverte sur le monde et à tous, la #BIAM4 c’est avant tout une grande communauté d’artistes, de passionnés d’art mural, de curieux… qui ne demande qu’à t’accueillir.

Renard, renardeau, seul ou en meute, on t’attend avec impatience !

AU PROGRAMME

➜ 22 fresques murales (abstraction, couleurs, écrits, personnages) qui seront réalisées tout au long de la #BIAM4

➜ Jam graffiti

➜ Visites guidées « street art » du jeudi : jeudi 25 avril, jeudi 09 mai, jeudi 16 mai, jeudi 23 mai (7€ par personne) : https://www.facebook.com/events/1025764884280424

➜ Visite guidée « street art » à vélo : jeudi 30 mai

https://www.facebook.com/events/2003086329995060/

➜ Projections à l’Univers de « Sky is the limit » et du film sur la BIAM 2017 : mercredi 29 mai

➜ Soirée de clôture à la Bulle Café (Maison Folie Moulins) au rythme des sons Hip-Hop : vendredi 7 juin

https://www.facebook.com/events/2344813865836250/

LES ARTISTES

Spaik (Mexique) – Maria Isabel Rueda (Colombie) – Tlacolulokos (Mexique) – JADE (Pérou) – Jean Faucheur (France) – POES & JO BER (France) – Cix & Duek Glez (Mexique) – Jiem & Mary – Wanderlust Social Club (France-Belgique) – Jaune (Belgique) – Lilyluciole (France) – The Dude Company Official (France) – Da Cruz (France) – JACE (France) – Alegria del Prado (Espagne-Mexique) – Nicolameda (France) – BTOY (Espagne) – Danyboy Lille (France) – @Lady Alezia (France)

Retrouve toutes les infos en temps réel sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et sur notre blog : http://www.biam-npdc.blogspot.com/

Hauts-de-France 80300 Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-08T11:00:00+02:00 – 2019-04-08T18:30:00+02:00

2019-06-03T11:00:00+02:00 – 2019-06-03T18:30:00+02:00