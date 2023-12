Excursion Ligne des Hirondelles – Formule À l’assaut des viaducs ! Hauts de Bienne – Morez Hauts de Bienne Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne

2024-01-04 09:00:00

fin : 2024-01-04 12:00:00 . Partez « à l’assaut des viaducs » ! Découvrez la Ligne des Hirondelles, l’une des plus belles lignes ferroviaires de France. Randonnée commentée par Laurent Lalouette, accompagnateur en montagne pour découvrir la construction des viaducs, l’histoire industrielle de Morez, l’horlogerie à Morbier, la rivière de la Bienne, la faune et flore jurassienne… A Morbier, d’étonnants points du vue sur la vallée morézienne et la ligne ferroviaire des Hirondelles s’offrent à vous. 5 km / Dénivelé + : 180 mètres Départ à 9h15 – Office de Tourisme, Place Jean Jaurès – 39400 MOREZ – Sur réservation. Groupe limité à 25 pers. Excursion proposée en hiver suivant conditions météo et accessibilité du sentier. EUR.

