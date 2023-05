[Enquête nature] Au Bois de Bernouville RDV parking du bois de Bernouville, 4 août 2023, Hautot-sur-Mer.

Découvrez d’une manière ludique et originale ce bois littoral, à proximité de la plage de Pourville. En famille, résolvez l’enquête qui vous sera proposée pour découvrir le trésor du site !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur https://www.seinemaritime.fr/ens

Informations (sauf week-end) :

Tél. 02 32 81 68 70

enslittoral@seinemaritime.fr.

2023-08-04 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-04 . .

RDV parking du bois de Bernouville

Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie



Discover in a playful and original way this coastal wood, near the beach of Pourville. With your family, solve the investigation that will be proposed to you to discover the treasure of the site!

RESERVATION REQUIRED on https://www.seinemaritime.fr/ens

Information (except weekends) :

Tel. 02 32 81 68 70

enslittoral@seinemaritime.fr

Descubre este bosque costero, cerca de la playa de Pourville, de una forma divertida y original. En familia, ¡resolved la investigación que se os propondrá para descubrir el tesoro del lugar!

RESERVA OBLIGATORIA en https://www.seinemaritime.fr/ens

Información (excepto fines de semana):

Tel. 02 32 81 68 70

enslittoral@seinemaritime.fr

Entdecken Sie auf spielerische und originelle Weise diesen Küstenwald in der Nähe des Strandes von Pourville. Lösen Sie mit Ihrer Familie die Aufgaben, die Ihnen gestellt werden, um den Schatz des Ortes zu entdecken!

OBLIGATORISCHE RESERVIERUNG unter https://www.seinemaritime.fr/ens

Informationen (außer am Wochenende) :

Tel. 02 32 81 68 70

enslittoral@seinemaritime.fr

Mise à jour le 2023-04-28 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité