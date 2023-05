[Balade zen] Dans la nature RDV parking du bois de Bernouville, 10 juin 2023, Hautot-sur-Mer.

Balade zen pour un moment de détente au coeur d’un site naturel, propice à la sérenité et à la relaxation, abritant diverses essences forestières, plantes printanières, orchidées sauvages…

RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur https://www.seinemaritime.fr/ens

Informations (sauf week-end) :

Tél. 02 32 81 68 70

enslittoral@seinemaritime.fr.

2023-06-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

RDV parking du bois de Bernouville

Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie



Zen walk for a moment of relaxation in the heart of a natural site, conducive to serenity and relaxation, home to various forest species, spring plants, wild orchids …

RESERVATION REQUIRED on https://www.seinemaritime.fr/ens

Information (except weekends) :

Tel. 02 32 81 68 70

enslittoral@seinemaritime.fr

Paseo zen para un momento de relajación en el corazón de un paraje natural, propicio a la serenidad y la relajación, hogar de diversas especies forestales, plantas de primavera, orquídeas silvestres …

RESERVA OBLIGATORIA en https://www.seinemaritime.fr/ens

Información (excepto fines de semana) :

Tel. 02 32 81 68 70

enslittoral@seinemaritime.fr

Ein Zen-Spaziergang für einen Moment der Entspannung inmitten einer natürlichen Umgebung, die Ruhe und Entspannung fördert und verschiedene Waldarten, Frühlingspflanzen, wilde Orchideen usw. beherbergt.

RESERVIERUNG erforderlich unter https://www.seinemaritime.fr/ens

Informationen (außer am Wochenende) :

Tel. 02 32 81 68 70

enslittoral@seinemaritime.fr

