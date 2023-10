Marché de Noël Hautot-le-Vatois, 3 décembre 2023, Hautot-le-Vatois.

Hautot-le-Vatois,Seine-Maritime

Le Comité des Loisirs d’Hautot-le-Vatois organise son premier marché de Noël. Vous y retrouverez de nombreux producteurs et artisans, et pourrez participer à de nombreuses animations dont la photo avec le Père Noël. Buvette et restauration (tartiflette) sur place..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Hautot-le-Vatois 76190 Seine-Maritime Normandie



The Comité des Loisirs d?Hautot-le-Vatois is organizing its first Christmas market. You’ll find a host of producers and craftspeople, and be able to take part in a number of activities, including a photo opportunity with Santa Claus. Refreshments and food (tartiflette) on site.

El Comité des Loisirs d’Hautot-le-Vatois organiza su primer mercado navideño. Encontrará numerosos productores y artesanos, y podrá participar en numerosas actividades, incluida una foto con Papá Noel. Comida y refrescos (tartiflette) in situ.

Das Comité des Loisirs d’Hautot-le-Vatois organisiert seinen ersten Weihnachtsmarkt. Sie finden dort zahlreiche Produzenten und Handwerker und können an zahlreichen Animationen teilnehmen, darunter ein Foto mit dem Weihnachtsmann. Getränke und Speisen (Tartiflette) vor Ort.

