Visite guidée d’Hautot-le-Vatois Eglise, 27 mai 2023, Hautot-le-Vatois.

Avec Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière.

Si près d’Yvetot et pourtant si mal connu, Hautot-le-Vatois recèle des trésors bien cachés que nous vous proposons de découvrir : fermes, colombiers, chapelle de la Vierge ayant récemment obtenu le label « Patrimoine Rural de Seine-Maritime », hameau du Ver à Val. A partir de ce village typique, c’est avec plaisir que nous vous aiderons à comprendre tout ce qui fait la spécificité du Pays de Caux..

2023-05-27 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. .

Eglise

Hautot-le-Vatois 76190 Seine-Maritime Normandie



With Anne-Marie LEBLIC, conference guide.

So close to Yvetot and yet so little known, Hautot-le-Vatois conceals well hidden treasures that we propose you to discover: farms, dovecotes, chapel of the Virgin having recently obtained the label « Rural Heritage of Seine-Maritime », hamlet of Ver à Val. From this typical village, it is with pleasure that we will help you to understand all that makes the specificity of the Pays de Caux.

Con Anne-Marie LEBLIC, guía de la conferencia.

Tan cerca de Yvetot y, sin embargo, tan poco conocido, Hautot-le-Vatois esconde tesoros bien escondidos que le proponemos descubrir: granjas, palomares, la capilla de la Virgen que recientemente obtuvo la etiqueta de « Patrimonio Rural de Seine-Maritime », la aldea de Ver à Val. Desde este pueblo típico, le ayudaremos con mucho gusto a comprender todo lo que hace que el Pays de Caux sea tan especial.

Mit Anne-Marie LEBLIC, Fremdenführerin.

Hautot-le-Vatois liegt so nah bei Yvetot und ist doch so wenig bekannt. Hier gibt es versteckte Schätze zu entdecken: Bauernhöfe, Taubenschläge, die Kapelle der Jungfrau Maria, die kürzlich das Label « Patrimoine Rural de Seine-Maritime » erhalten hat, und der Weiler Ver à Val. Von diesem typischen Dorf aus helfen wir Ihnen gerne, alles zu verstehen, was das Pays de Caux so besonders macht.

