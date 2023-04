Marché du Port Port de l’abbaye, 9 avril 2023, Hautmont.

Marché DU PORT Produits du terroir, nombreuses animations à thème et aire de

pique-nique pour profiter de vos achats sur le marché..

2023-04-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-09 12:00:00. .

Port de l’abbaye

Hautmont 59330 Nord Hauts-de-France



PORT MARKET Local products, numerous thematic animations and a picnic area to enjoy

picnic area to enjoy your purchases on the market.

MERCADO DEL PUERTO Productos locales, numerosos eventos temáticos y una zona de picnic para disfrutar de sus compras

zona de picnic para disfrutar de sus compras en el mercado.

MARché DU PORT Regionale Produkte, zahlreiche thematische Veranstaltungen und ein Picknickbereich

picknick, damit Sie Ihre Einkäufe auf dem Markt genießen können.

Mise à jour le 2023-03-13 par Office de Tourisme de l’Avesnois