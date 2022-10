Séjour multi-activités montagne HAUTEVILLE3S Centre Européen des Stages et Séjours Sportifs Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Ce stage sera gratuit (pris en charge à travers la subvention “Colo Apprenante”) pour les enfants correspondants au profil des publics cibles.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. HAUTEVILLE3S Centre Européen des Stages et Séjours Sportifs PLATEAU D’HAUTEVILLE Hauteville Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Ce séjour a comme base le stage sportif, tout en tenant compte d’une approche éducative plus large, fortement influencée par les contenus du mouvement de l’éducation populaire Stage de pleine nature où rigueur et respect riment avec cohésion, aventure, dépassement et le vivre ensemble. Les enfants et les jeunes vont découvrir la montagne, la nature, l’entraide et des valeurs fortes. Le renforcement scolaire se fera par l’apprentissage d’éléments annexes aux acquis scolaires et amenant à l’autonomie :

– se repérer, s’orienter et se déplacer grâce à la cours d’orientation,

– savoir rouler à vélo avec la pratique du VTT

– prendre confiance en soi par la mise en valeur et la mise en action,

– trouver sa place par la coopération et les efforts collectifs (tag archery, orientation…)

– règles de sécurité et de survie en milieu naturel et montagnard,

– socialisation par la vie en collectivité,

– découverte de la nature à travers les différentes activités randonnée expérience survie, VTT, orientation, biathlon laser….

– dépassement de soi par l’effort, les défis, le respect des règles, des autres, de soi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T09:00:00+01:00

2022-11-04T17:00:00+01:00 H3S

