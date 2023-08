Randonnée pédestre > Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer, 1 octobre 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Randonnée pédestre à Hauteville-sur-Mer. Rendez-vous à 14h30 au parking de la plage, près du cinéma.

Organisé par l’association Rando Détente Champrépus.

Adhésion à l’association : 5€.

Renseignements : 02 33 51 02 41 – 06 79 00 59 33 – 02 33 51 85 47.

2023-10-01 14:30:00 fin : 2023-10-01 . .

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Hiking in Hauteville-sur-Mer. Meet at 2.30pm at the beach parking lot, near the cinema.

Organized by the association Rando Détente Champrépus.

Association membership: 5?

Information: 02 33 51 02 41 – 06 79 00 59 33 – 02 33 51 85 47

Visita a pie de Hauteville-sur-Mer. Cita a las 14.30 h en el aparcamiento de la playa, cerca del cine.

Organizado por la asociación Rando Détente Champrépus.

Miembros de la asociación: 5?

Información: 02 33 51 02 41 – 06 79 00 59 33 – 02 33 51 85 47

Wanderung in Hauteville-sur-Mer. Treffpunkt um 14:30 Uhr am Parkplatz des Strandes, in der Nähe des Kinos.

Organisiert von der Vereinigung Rando Détente Champrépus.

Mitgliedschaft im Verein: 5?

Informationen: 02 33 51 02 41 – 06 79 00 59 33 – 02 33 51 85 47

Mise à jour le 2023-08-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche