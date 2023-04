Ciné-débat « Narco » 34 Avenue de l’Aumesle, 30 avril 2023, Hauteville-sur-Mer.

Le cinéma de Hauteville-sur-Mer propose une séance de ciné-débat avec la projection du film « Narco » de Gilles Lellouche et Tristan Aurouet et discussion avec Géraldine Rauchs, spécialiste du sommeil..

2023-04-30 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-30 . .

34 Avenue de l’Aumesle

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



The cinema of Hauteville-sur-Mer proposes a film-debate with the projection of the film « Narco » by Gilles Lellouche and Tristan Aurouet and discussion with Géraldine Rauchs, sleep specialist.

El cine de Hauteville-sur-Mer propone un cine-debate con la proyección de la película « Narco », de Gilles Lellouche y Tristan Aurouet, y un coloquio con Géraldine Rauchs, especialista del sueño.

Das Kino in Hauteville-sur-Mer bietet eine Filmdebatte mit dem Film « Narco » von Gilles Lellouche und Tristan Aurouet und einer Diskussion mit der Schlafexpertin Géraldine Rauchs an.

Mise à jour le 2023-03-29 par Coutances Tourisme