Nuit des étoiles Hauteville Riotord, 12 août 2023, Riotord.

Riotord,Haute-Loire

La nuit des étoiles à partir de 21 h sur le site du hameau de Hauteville Exposition et observation du ciel. Report le 13 août si ciel bouche le 12

rdv 21h devant la Poste afin de rejoindre le site d’Hauteville.

Hauteville

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Starry night from 9 p.m. at the Hauteville hamlet Exhibition and sky observation. Postponed to August 13 if cloudy on the 12th

rdv 9pm in front of the Post Office to reach the Hauteville site

Noche estrellada a partir de las 21 h en la aldea de Hauteville Exposición y observación del cielo. Aplazada al 13 de agosto si el cielo está nublado el día 12

reunión a las 21 h delante de Correos para ir al lugar de Hauteville

La nuit des étoiles ab 21 Uhr auf dem Gelände des Weilers Hauteville Ausstellung und Himmelsbeobachtung. Verschiebung auf den 13. August, falls der Himmel am 12. August verstopft ist

treffpunkt 21 Uhr vor der Post, um zum Standort Hauteville zu gelangen

