Marché de noël Hauteville-Lompnes, 3 décembre 2023, Plateau d'Hauteville.

L’association des commerçants du Plateau organise leur traditionnel marché de noël à la salle des fêtes d’Hauteville..

2023-12-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Hauteville-Lompnes Place du Dr Rougy

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The association of the merchants of the Plateau organizes their traditional Christmas market in the village hall of Hauteville.

La asociación de comerciantes de Plateau organiza su tradicional mercado navideño en el ayuntamiento de Hauteville.

Die Vereinigung der Händler des Plateaus veranstaltet ihren traditionellen Weihnachtsmarkt in der Festhalle von Hauteville.

Mise à jour le 2023-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Bugey