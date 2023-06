Festival théâtre et humour – les 7 capiteux Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 6 août 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

A l’occasion du festival de théâtre, la Compagnie du Mont Royal vous présente « les 7 capiteux », un spectacle à suivre sans modération !.

2023-08-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-06 . EUR.

Hauteville-Lompnes salle des fêtes

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



To coincide with the theater festival, the Compagnie du Mont Royal presents « Les 7 capiteux », a show to be followed without moderation!

En el marco del festival de teatro, la Compagnie du Mont Royal presenta « les 7 capiteux », ¡un espectáculo para disfrutar sin moderación!

Anlässlich des Theaterfestivals präsentiert Ihnen die Compagnie du Mont Royal « les 7 capiteux », eine Aufführung, die Sie ohne Mäßigung verfolgen sollten!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey