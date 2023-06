Festival théâtre et humour – le silence de la forêt Olivia Gay Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 6 août 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Au milieu de la nature, ce concert est une expérience unique, magique et solidaire à partager largement !.

2023-08-06 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-06 . EUR.

Hauteville-Lompnes La Praille

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Set in the midst of nature, this concert is a unique, magical and supportive experience to be shared by all!

Situado en plena naturaleza, este concierto es una experiencia única, mágica y solidaria para compartir entre todos

Inmitten der Natur ist dieses Konzert eine einzigartige, magische und solidarische Erfahrung, die es weithin zu teilen gilt!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey