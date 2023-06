Festival théâtre et humour – Sergent poivre et le quatuor Arkéti Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 5 août 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Dans le site magnifique des carrières, ce concert est une aventure musicale magique. Plaisir garanti et attendu chaque année !.

2023-08-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-05 . EUR.

Hauteville-Lompnes carrière d’Hauteville

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



In the magnificent setting of the quarries, this concert is a magical musical adventure. Guaranteed to please, and eagerly awaited every year!

En el magnífico marco de las canteras, este concierto es una aventura musical mágica. Un placer garantizado que esperamos con impaciencia cada año

In der wunderschönen Umgebung der Steinbrüche ist dieses Konzert ein magisches musikalisches Abenteuer. Garantiertes Vergnügen, das jedes Jahr erwartet wird!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey