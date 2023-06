Festival théâtre et humour – Maya une voix Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 3 août 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

« Les mots sont puissants. Je crois que les mots sont vivants. Ils ont le pouvoir de guérir mais parfois ils ont le pouvoir de tuer… » Maya Angelou..

2023-08-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-03 21:45:00. EUR.

Hauteville-Lompnes Place du Dr Rougy

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



« Words are powerful. I believe words are alive. They have the power to heal, but sometimes they have the power to kill? » Maya Angelou.

« Las palabras son poderosas. Creo que las palabras están vivas. Tienen el poder de curar, pero a veces tienen el poder de matar… » Maya Angelou.

» Worte sind mächtig. Ich glaube, dass Worte lebendig sind. Sie haben die Macht zu heilen, aber manchmal haben sie auch die Macht zu töten… » Maya Angelou.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey