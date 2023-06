Festival théâtre et humour – Visite du château d’Angeville Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 3 août 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Ballade théâtralisée dans le parc du château d’Angeville : Suivez 4 comédiens dans une drôle d’aventure faisant référence à l’histoire et aux ancêtres de ce lieu..

A theatrical stroll through the grounds of Château d?Angeville: Follow 4 actors on a funny adventure referring to the history and ancestors of this place.

Un paseo teatralizado por los jardines del castillo de Angeville: siga a 4 actores en una divertida aventura que recorre la historia y los antepasados del castillo.

Theaterspaziergang im Park des Schlosses von Angeville: Folgen Sie 4 Schauspielern in einem lustigen Abenteuer, das sich auf die Geschichte und die Vorfahren dieses Ortes bezieht.

