Festival théâtre et humour – la vie épistolaire d’Henriette d’Angeville Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 3 août 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Conférence à la salle des fêtes d’Hauteville : « La vie épistolaire d’Henriette d’Angeville ». Mademoiselle d’Angeville, également appelée la fiancée du mont Blanc.

2023-08-03 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-03 . EUR.

Hauteville-Lompnes Place du Dr Rougy

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Conference at Hauteville village hall: « The epistolary life of Henriette d’Angeville ». Mademoiselle d’Angeville, also known as the fiancée of Mont Blanc

Conferencia en el ayuntamiento de Hauteville: « La vida epistolar de Henriette d’Angeville ». Mademoiselle d’Angeville, también conocida como la prometida del Mont Blanc

Vortrag im Festsaal von Hauteville: « Das Leben in Briefen von Henriette d’Angeville ». Mademoiselle d’Angeville, auch die Verlobte des Mont Blanc genannt

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey