Festival théâtre et humour – Une vie sur mesure Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 1 août 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

A l’occasion du festival de théâtre, Cédric Chappuis vous présente son spectacle : Une vie sur mesure. Une expérience scénique d’une puissance de partage et d’émotion exceptionnelle..

2023-08-01 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-01 21:50:00. EUR.

Hauteville-Lompnes Place du Dr Rougy

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the theater festival, Cédric Chappuis presents his show: Une vie sur mesure. A stage experience of exceptional power and emotion.

En el marco del festival de teatro, Cédric Chappuis presenta su espectáculo Une vie sur mesure. Se trata de una experiencia escénica llena del poder de compartir y de la emoción.

Anlässlich des Theaterfestivals präsentiert Ihnen Cédric Chappuis sein Stück: Une vie sur mesure (Ein Leben nach Maß). Eine Bühnenerfahrung mit einer außergewöhnlichen Kraft des Teilens und der Emotionen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey